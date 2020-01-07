США готовят новые санкции против Венесуэлы

Это будут как меры в отношении отдельных физлиц, так и дополнительные экономические ограничения, сообщил американский спецпосланник по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон добивается ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает «Интерфакс».