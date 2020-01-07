Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор Петербурга

Президент ранее говорил, что был там крещен, передает «Интерфакс». Вместе с Путиным в том же храме глава города Александр Беглов. Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с супругой приехали на богослужение в Храм Христа Спасителя, откуда ведут трансляцию федеральные госканалы.