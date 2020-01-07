Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

Он подчеркнул, что не знает, откуда взялась информация о выводе войск, передает агентство «Рейтер». Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале ухода американских войск из Ирака по требованию местных властей. Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте страны после того, как США авиаударом на ее территории убили иранского генерала Касема Сулеймани.
2020-01-07T00:29:00+03:00
2020-01-07T01:06:13+03:00
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00:29, 07 января 2020
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