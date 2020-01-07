Z Архив новостей новости
5 10 6 1299
00:29, 07 января 2020

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США нет планов уходить из Ирака

Он подчеркнул, что не знает, откуда взялась информация о выводе войск, передает агентство «Рейтер». Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале ухода американских войск из Ирака по требованию местных властей. Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте страны после того, как США авиаударом на ее территории убили иранского генерала Касема Сулеймани.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 95 6 7205 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Новости

Школьников из разных регионов России организованно водят на сеансы фильма «Союз спасения» Об этом свидетельствуют сообщения в группах учебных заведений в социальных сетях…

5 66 6 7357
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 122 6 14326 03.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 163 6 19631 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 210 6 27221 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 84 6 10908 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 42 6 5746 03.01
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 61 6 10193 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 13089 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 22480 31.12
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 135 6 23951 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

В новый год со старой дедовщиной Российская армия – глубоко больной организм, пораженный коррупцией, насильем, враньем…

5 44 6 7978 31.12
Kармия, рф, преступления, события
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 137 6 25817 31.12
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 86 6 17521 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 234 6 48859 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Охранительские» фильмы снимают тогда, когда власть очень сильно боится «Зайти» через кинематограф — не получится. Нынешняя власть ассоциируется не с благосостоянием и соцгарантиями, а с коррупцией, с презрением к людям, и со сказочными богатствами «лучших людей города» на фоне бедности сограждан…

5 29 6 6101 06.01
Kобщество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Думская комиссия по этике рассмотрит поведение Владимира Жириновского при раздаче им денег прохожим в центре Москвы Действия лидера ЛДПР обсудят после 13 января, когда закончатся новогодние и рождественские праздники и дума вернется к работе…

5 32 6 13088
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 52 6 114958 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 22543 31.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 237 6 226411 01.01
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 138849 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8242595
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4323147

Сегодня в эфире