Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на письмо, переданное штабом коалиции иракским военным. В послании говорится, что силы коалиции будут передислоцированы в течение ближайших дней и недель. Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани. В заявлении коалиции подчеркивается, что вывод будет осуществлен по просьбе правительства и парламента Ирака из уважения к суверенитету этой страны.
2020-01-06T23:59:00+03:00
2020-01-07T00:06:37+03:00
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23:59, 06 января 2020
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