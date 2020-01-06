Возглавляемая США коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на письмо, переданное штабом коалиции иракским военным. В послании говорится, что силы коалиции будут передислоцированы в течение ближайших дней и недель. Вывода иностранных войск с территории страны потребовал парламент Ирака после гибели в результате американского удара по Багдаду иранского генерала Касема Сулеймани. В заявлении коалиции подчеркивается, что вывод будет осуществлен по просьбе правительства и парламента Ирака из уважения к суверенитету этой страны.