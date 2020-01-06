Меры безопасности в России усилены в преддверии Рождества

Особы режим проверок силовые структуры ввели на транспорте.

В культовых учреждениях в ходе богослужений организовано дежурство почти 11 тысяч сотрудников МЧС и более 1,8 тысяч единиц специальной техники. Ведомство будет следить за порядком и безопасностью в свыше, чем 10 тысячах православных храмов. Предварительно везде проведено обследование на предмет соблюдения пожарной безопасности. В МЧС призвали соблюдать правила личной безопасности в ходе богослужений, в частности, следить, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами. Особое внимание просят уделять детям. В случае срабатывания пожарной сигнализации МЧС рекомендует покинуть здание, не создавая паники и давки. Меры безопасности усилены и на транспорте. В частности, введен дополнительный и более тщательный досмотр вещей пассажиров.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства сегодня будет бесплатной.