Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сегодня приведет к присяге новое правительство Австрии

Это первый в истории страны кабмин с участием партии «Зеленые».

Консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим австрийским канцлером Себастьяном Курцем после двух месяцев переговоров договорилась с партией «Зеленые» о создании коалиционного правительства. Оно будет состоять из 10 консерваторов и четырех министров от «Зеленых», а Курц вернется на пост канцлера после присяги у президента. Прежний партнер консерваторов по коалиции ультраправая Австрийская партия свободы даже не стала вступать с партией Курца в переговоры о формировании большинства из-за неутешительных итогов внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в сентябре. У «Зеленых», как свидетельствуют результаты голосования, напротив, выросло количество сторонников, а теперь представители партии впервые в истории войдут в правительство. Новый кабмин, между тем, настроен на смягчение антироссийских санкций. Об этом говорится в рабочей программе развития страны.

Досрочные выборы в Австрии были назначены скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.