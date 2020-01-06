В Иране сегодня пройдут похороны генерала Касема Сулеймани

Глава спецподразделения «Эль-Кудс» был убит в Багдаде в результате ракетного удара США.

Церемония похорон генерала Сулеймани пройдет сегодня в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. Власти страны объявили этот день выходным в этом населенном пункте, чтобы люди могли проститься с военачальником. Накануне панихида прошла в Тегеране, а до этого траурные церемонии состоялись еще в нескольких городах Ирана и Ирака, включая Багдад. Судя по снимкам с мест событий, отдать генералу последние почести каждый раз приходили тысячи людей.

Сулеймани, который отвечал за организацию военных операций Ирана за рубежом, был убит в Багдаде 3 января в результате ракетного удара, произведенного по приказу президента США Дональда Трампа. Это вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана заявили, что такой поступок положит конец американскому присутствию в регионе и пообещали отомстить. В свою очередь, иракский парламент принял резолюцию с требованием прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны.

Ранее Трамп пообещал нанести удары по 52 целям в Иране, если Тегеран решит ответить на убийство Сулеймани.