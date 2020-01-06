Коалиция во главе с США сообщила Ираку о намерении вывести войска из страны.

В письме, отправленном иракскому военному командованию, говорится, что передислокацию своих сил коалиция проведет по просьбе правительства и парламента Ирака. Точные сроки вывода не называются. В уведомлении говорится о нескольких днях или неделях.
2020-01-06T23:35:00+03:00
2020-01-06T23:36:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:35, 06 января 2020
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