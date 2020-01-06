WADA свяжется с Международной федерацией тяжелой атлетики по поводу прозвучавших в ее адрес обвинений

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельта в своем новом расследовании рассказал об участии IWF в коррупционных схемах и покрывательстве тяжелоатлетов, уличенных в допинге. В фильме, показанном телеканалом ARD в воскресение персональные обвинения прозвучали в адрес главы Федерации Тамаша Аяна.