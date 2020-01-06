Прокуратура в Лос-Анджелесе предъявила кинопродюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения

Речь идет о преступлениях насильственного характера. Как передает Эн-би-си, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году. Напомним, сегодня в федеральном суде Нью-Йорка начался судебный процесс по обвинению Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании трёх женщин в 2006 и 2013 годах. На время суда продюсер освобожден под залог в 1 млн долларов. Своей вины он не признает.
2020-01-06T23:00:00+03:00
2020-01-06T23:03:20+03:00
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23:00, 06 января 2020
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