Прокуратура в Лос-Анджелесе предъявила кинопродюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения

Речь идет о преступлениях насильственного характера. Как передает Эн-би-си, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году. Напомним, сегодня в федеральном суде Нью-Йорка начался судебный процесс по обвинению Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании трёх женщин в 2006 и 2013 годах. На время суда продюсер освобожден под залог в 1 млн долларов. Своей вины он не признает.