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23:00, 06 января 2020

Израильские власти утвердили планы строительства почти 2 тыс. домов в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана

Израильские власти утвердили планы строительства почти двух тысяч домов в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает правозащитная организация «Шалом ахшав», которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля. Строительство израильских поселений на палестинских территориях является одним из основных препятствий на пути палестино-израильского урегулирования. Строительство ведется вопреки запрету Совета Безопасности ООН.



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