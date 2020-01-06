Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Решение об убийстве генерала Касема Сулеймани было принято Вашингтоном самостоятельно

Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани было принято Вашингтоном самостоятельно. НАТО и антиигиловская коалиция к этому отношения не имеют. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания совета Североатлантического альянса. При этом он не стал раскрывать мотивировку представителей госдепа США и Пентагона, данную союзникам по НАТО о причинах убийства Сулеймани.
2020-01-06T23:00:00+03:00
2020-01-06T23:01:47+03:00
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23:00, 06 января 2020
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