Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания по делу об импичменте президента США

Соответствующее заявление экс-советника опубликовано на его сайте. Болтон заверил, что придет в сенат, если его вызовут по повестке. Ранее импичмент Дональду Трампу поддержала Палата представителей Конгресса США, где большинство составляют демократы. Сенат, напомню, контролируется республиканцами – однопартийцами Трампа.