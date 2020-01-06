Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания по делу об импичменте президента США

Соответствующее заявление экс-советника опубликовано на его сайте. Болтон заверил, что придет в сенат, если его вызовут по повестке. Ранее импичмент Дональду Трампу поддержала Палата представителей Конгресса США, где большинство составляют демократы. Сенат, напомню, контролируется республиканцами – однопартийцами Трампа.
2020-01-06T22:31:00+03:00
2020-01-06T22:31:46+03:00
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22:31, 06 января 2020
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