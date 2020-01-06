Дополнительные подразделения США прибыли на американскую базу в Кении

Как сообщает Африканское командование США, силы быстрого реагирования укрепят безопасность летного поля после нападения террористов из «Аль-Шабаб». Как сообщалось ранее, при нападении погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном получили ранения. Американские военные утверждают, что атака боевиков в Кении не связана с ситуацией вокруг Ирана.
2020-01-06T22:30:00+03:00
2020-01-06T22:33:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566721-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 06 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…