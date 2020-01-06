Дополнительные подразделения США прибыли на американскую базу в Кении

Как сообщает Африканское командование США, силы быстрого реагирования укрепят безопасность летного поля после нападения террористов из «Аль-Шабаб». Как сообщалось ранее, при нападении погиб один американский военнослужащий, еще два гражданина США, работающие по контракту с Пентагоном получили ранения. Американские военные утверждают, что атака боевиков в Кении не связана с ситуацией вокруг Ирана.