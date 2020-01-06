Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках ядерной сделки

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, с европейской точки зрения, важно, чтобы Иран вернулся к соблюдению СВПД. Фон дер Ляйен при этом не стала упоминать, что причиной роста напряженности в регионе стала гибель иранского генерала в результате серии американских авиаударов по Ираку. Она ограничилась лишь «призывом всех игроков к сдержанности». 8 января Еврокомиссия проведет специальное заседание по ситуации в Ираке, 10 января проблему обсудят на экстренном заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.