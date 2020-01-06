В Нью-Йоркском уголовном суде начался процесс по делу Харви Вайнштейна

Бывшего голливудского продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Как ожидается, на избрание присяжных потребуется около двух недель. После этого суд приступит к самим слушаниям. Обвинения в адрес Вайнштейна выдвинули более 80 женщин. Сам продюсер все отрицает. Против него заведены аналогичные дела в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Дело о сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна началось в октябре 2017 года с публикации в журнале Нью-Йоркер и газете Нью-Йорк Таймс, написавших о том, что Вайнштейн сексуально домогался и изнасиловал не менее двенадцати женщин. О домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Почти сразу Вайшнтен был уволен из собственной продюсерской компании и исключен из американской киноакадемии. Полиция Лос-Анджелеса открыла уголовное дело против продюсера. В итоге громкий скандал послужил началом общемирового движения #metoo против сексуальных домогательств, в результате чего были обвинены или признаны виновными многие политики, музыканты и деятели шоубизнеса.

На первое заседание суда Харви Вайнштейн пришел с ходунками. Находясь на свободе под залогом, он попал в автомобильную аварию и перенес операцию на спине.