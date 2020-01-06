На фоне осложнения ситуации вокруг Ирана в США и Великобритании усилилась внутриполитическая борьба

В частности демократы в американском Конгрессе потребовали раскрыть основания для проведения спецоперации по уничтожению иранского генерала.

Волна критики обрушилась на американского лидера Дональда Трампа, как только стало известно, что атака, в результате которой погиб командующий элитного спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани, была совершена по его указанию да еще и без ведома Конгресса. Демократы даже поставили на обсуждение вопрос об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану. Теперь же лидер партии в американском сенате Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам Роберт Менендес требуют, незамедлительно и полностью рассекретить уведомление, направленное ранее в Конгресс. Сенаторы считают, что американская общественность должна знать, что послужило сонованием для убийства генерала. Между тем, в Британии оппозиция также нашла повод, чтобы упрекнуть премьер-министра Бориса Джонсона. Политика обвинили в том, что он не стал прерывать свой отпуск на Карибах и возвращаться в страну после того, как стало известно о спецоперации США. Как пишет издание The Mirror, Лейбористы недовольны тем, что Джонсон загорал вместо того, чтобы принимать участие в заседаниях комитета по чрезвычайным ситуациям. Убийство Сулеймани он прокомментировал лишь спустя три дня, поддержав действия Соединенных Штатов.

Ранее Иран в ответ на спецоперацию США пообещали отомстить за гибель Сулеймани. Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести удары по десяткам иранских объектов.