Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала третьей мировой войны

Он признал, что с беспокойством следит за последним обострением напряженности на Ближнем Востоке. Заявление генсека ООН прозвучало после гибели иранского генерала Касема Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке. Впрочем, в своем заявлении Гутерриш не упомянул конкретно ни Иран, ни США.