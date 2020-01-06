Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров возобновить диалог и не допустить начала третьей мировой войны

Он признал, что с беспокойством следит за последним обострением напряженности на Ближнем Востоке. Заявление генсека ООН прозвучало после гибели иранского генерала Касема Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по ядерной сделке. Впрочем, в своем заявлении Гутерриш не упомянул конкретно ни Иран, ни США.
2020-01-06T21:30:00+03:00
2020-01-06T21:31:05+03:00
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21:30, 06 января 2020
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