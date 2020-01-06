Цены на нефть растут на новостях из Ближневосточного региона

Стоимость смеси Brent подскочила на полтора процента. Легкая нефть подорожала на одну и две десятых процента по сравнению с прошлыми торгами. Тенденция выявилась еще в пятницу после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, обещаний Тегерана жестко ответить Штатам и выходу Тегерана из ядерной сделки.