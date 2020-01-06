Православные христиане готовятся встречать Рождество

За несколько часов до наступления праздника, к верующим обратился патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Главная рождественская служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
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За несколько часов до наступления праздника, к верующим обратился патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Главная рождественская служба прошла в храме Христа Спасителя в Москве.
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…