Канделаки: «Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома»

«Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома». Таким образом продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала путаницу, возникшую из-за того, что во время финала Молодежного ЧМ по хоккею между Россией и Канадой вещатель запустил повтор аналогичного матча 2011-го года. Девять лет назад игра окончилась победой россиян и многие телезрители, не разобравшись, решили, что и на этот раз молодежная сборная стала чемпионом мира.