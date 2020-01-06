Канделаки: «Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома»

«Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома». Таким образом продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала путаницу, возникшую из-за того, что во время финала Молодежного ЧМ по хоккею между Россией и Канадой вещатель запустил повтор аналогичного матча 2011-го года. Девять лет назад игра окончилась победой россиян и многие телезрители, не разобравшись, решили, что и на этот раз молодежная сборная стала чемпионом мира.
2020-01-06T21:01:00+03:00
2020-01-06T21:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 06 января 2020
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