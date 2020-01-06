В одном из оздоровительно-образовательных центров Новгородской области выявлена вспышка кишечной инфекции

Как сообщили ТАСС в городской администрации, более двухсот школьников отправлены домой до окончания смены. На сегодняшний день заболели 16 детей, их состояние удовлетворительное – госпитализации не потребовалось. В лагере работает комиссия областного Роспотребнадзора. Деньги за путевки будут частично возвращены родителям.