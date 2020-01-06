Все страны НАТО согласны с тем, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Об этом по итогам Североатлантического совета заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США по аэропорту Багдада и гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Не допустить начала третьей мировой войны сегодня призвал и генсек ООН Антониу Гуттериш.