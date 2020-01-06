Геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в этом веке

Такую оценку последним событиям на Ближнем Востоке дал генсек ООН Антониу Гутерриш. Генсек имел в виду гибель иранского генерала в Ираке и прекращение Ираном своих обязательств по ядерной сделке.
2020-01-06T20:31:00+03:00
2020-01-06T20:31:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566691-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 06 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…