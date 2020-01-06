В МАГАТЭ продолжают отслеживать ядерную деятельность Ирана после его выхода из ядерной сделки

Как сообщает пресс-служба международного агентства по атомной энергии, организация надеется, что сотрудничество с Ираном будет продолжено, как и прежде.
2020-01-06T20:30:00+03:00
2020-01-06T20:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 06 января 2020
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