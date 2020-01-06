Столтенберг: Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден. Иран должен воздерживаться от провокаций

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден. Иран должен воздерживаться от провокаций. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в Брюсселе. Встреча послов была созвана на фоне обострения в Ближневосточном регионе после гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск из страны, а Иран фактически разорвал ядерную сделку. Столтенберг также подчеркнул, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно, не консультируясь ни с НАТО, ни с антиигиловской международной коалицией.
2020-01-06T20:30:00+03:00
2020-01-06T20:30:46+03:00
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20:30, 06 января 2020
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