Столтенберг: Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден. Иран должен воздерживаться от провокаций

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден. Иран должен воздерживаться от провокаций. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в Брюсселе. Встреча послов была созвана на фоне обострения в Ближневосточном регионе после гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. После этого парламент Ирака потребовал вывода американских войск из страны, а Иран фактически разорвал ядерную сделку. Столтенберг также подчеркнул, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно, не консультируясь ни с НАТО, ни с антиигиловской международной коалицией.