В Николаевске-на-Амуре местная жительница на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным ребенком

Как сообщает региональный Минздрав, на 20-градусном морозе ребенок умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
2020-01-06T20:02:00+03:00
2020-01-06T20:03:12+03:00
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20:02, 06 января 2020
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