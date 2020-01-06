Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению Владимира Путина

Как сообщается на сайте Кремля, в центре внимания лидеров России и Германии будут ситуация в Сирии и Ливии, обострение на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Ранее Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран не отказываться от ядерной сделки и воздержаться от дальнейшего насилия.