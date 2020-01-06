Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению Владимира Путина

Как сообщается на сайте Кремля, в центре внимания лидеров России и Германии будут ситуация в Сирии и Ливии, обострение на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Ранее Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран не отказываться от ядерной сделки и воздержаться от дальнейшего насилия.
2020-01-06T20:01:00+03:00
2020-01-06T20:02:26+03:00
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20:01, 06 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…