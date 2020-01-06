Россия и Китай блокировали заявление Совбеза ООН по атаке на посольстве США в Багдаде 31 декабря

Об этом говорится в заявлении американского постпредства при всемирной организации. В связи с этим, в Вашингтоне обвинили Москву и Пекин в подрыве доверия к Совету безопасности ООН. Ранее США предложили Совбезу принять совместные заявления после своего авиаудара, в результате которого в Багдаде погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
2020-01-06T20:01:00+03:00
2020-01-06T20:02:07+03:00
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20:01, 06 января 2020
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