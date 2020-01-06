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20:00, 06 января 2020

Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия

У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом после решения Ирана о выходе из ядерной сделки у себя в Твиттере написал президент США Дональд Трамп. По словам советницы Трампа Кэллиэнн Конуэй, президент готов вести переговоры с Тегераном о пересмотре условий по СВПД, если Иран будет вести себя, как нормальная страна.



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