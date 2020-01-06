Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара полностью контролирует ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. В окрестностях Сирта родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Неподалеку от этого населенного пункта он был и убит в 2011-ом году повстанцами.
2020-01-06T19:31:00+03:00
2020-01-06T19:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 06 января 2020
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