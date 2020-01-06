Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара полностью контролирует ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. В окрестностях Сирта родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Неподалеку от этого населенного пункта он был и убит в 2011-ом году повстанцами.