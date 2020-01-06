Представители Демпартии призвали Трампа рассекретить обоснование убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Представители Демпартии призвали Дональда Трампа рассекретить направленное им в Конгресс обоснование убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в письме президенту США лидера демократов в сенате Чака Шумера. Между тем, старший советник президента США Кэллиэнн Конуэй допустила возможность рассекретить информацию по угрозам, которые исходили от погибшего иранского генерала.

После гибели иранского генерала Касема Сулеймани и выхода Ирана из ядерной сделки, ни один из членов Совбеза ООН не требовал созыва специального заседания этого органа. Об этом ТАСС сообщили несколько дипломатических источников в Совете безопасности.