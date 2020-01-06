Глава НАТО Йенс Столтенберг: Убийство иранского генерала Сулеймани – это национальное решение США

Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ни Североатлантический альянс, ни международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России) к этому решению отношения не имеют, но страны НАТО, по его словам, озабочены действиями Ирана в Ближневосточном регионе.
2020-01-06T19:31:00+03:00
2020-01-06T19:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 06 января 2020
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