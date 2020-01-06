Чехия впервые получила от РФ арендную плату за участки, они были переданы Чехословакией СССР в бессрочное пользование

Чехия впервые получила от российской стороны арендную плату за участки, которые были переданы Чехословакией Советскому Союзу в бессрочное пользование.

5 миллионов чешских крон (это примерно 13 миллионов рублей) фирма «Техмаш-Брно», выплатила дочерняя компания российского «Техмашэкспорта», за пользование участками в городе Брно. Сторонам удалось договориться об этой сумме после того, как МИД Чехии обратился в суд. Об этом пишет «Радио свобода» со ссылкой на местную прессу. Отмечается, что участки компания не эксплуатировала сама, а сдавала в субаренду, имея миллионные прибыли в год, и впервые за 30 лет власти Чехии получили свою долю. Эти территории Советский Союз получил в бессрочное пользование от Чехословакии, потом их «унаследовала» Российская Федерация и российские компании. Это не первый скандал, связанный с нецелевым использованием такой недвижимости со стороны. В прошлом году выяснилось, что дома в престижных районах Праги, в которых должны были проживать российские дипломаты, по факту сдавались в аренду третьим лицам, как правило, россиянам, хотя это запрещено. После того, как это стало известно, своего поста лишился высокопоставленный чиновник управделами президента.

Между тем, чешские власти продолжают еще одно судебное разбирательство по одному из участков – он используется под автосалон Volvo, на котором зарабатывает российская фирма, ничего не платя в бюджет республики.