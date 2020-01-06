Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара вошла в город Сирт

По сведениям РИА, под контроль взят морской порт. Напомним, накануне турецкие войска начали передислокацию в Ливию по запросу правительства национального согласия, противостоящего войскам Хафтара, которые с апреля не прекращают попыток захватить Триполи.
2020-01-06T19:03:00+03:00
2020-01-06T19:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 06 января 2020
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