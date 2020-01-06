Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара. Рост к вчерашнему дню составил и там, и там около 1%.