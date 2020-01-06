Сегодня в Нью-Йоркском уголовном суде начинается процесс по делу Харви Вайнштейна – бывшего голливудского продюсера обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Как передает Би-би-си, только на избрание 12 присяжных потребуется около двух недель. После этого суд приступит к самим слушаниям. Обвинения в адрес Вайнштейна выдвинули более 80 женщин. Сам продюсер все отрицает. Против него заведены аналогичные дела в Лос-Анджелесе и Лондоне.
2020-01-06T18:31:00+03:00
2020-01-06T18:31:50+03:00
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18:31, 06 января 2020
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