Британская оппозиция обрушилась с критикой на премьер-министра Бориса Джонсона

Руководство Лейбористской партии обвинило его в том, что он не прервал свой отпуск на Карибах и не вернулся в страну после гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Как отмечает издание The Mirror, Джонсон лично прокомментировал гибель Сулеймани спустя 3 дня после случившегося. До этого мнение официального Лондона высказывал министр иностранных дел Доминик Рааб.