Патриарх Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством

В своем послании патриарх отметил, что Церковь сейчас «переживает непростые времена», «волны нестроения раскачивают ее корабль».

Кирилл призвал верующих «задуматься о своих поступках, отказаться от бремени страстей и помолиться за умножение любви», — сообщает ТАСС.

Президент Путин и премьер-министр Медведев планируют присутствовать на Рождественских богослужениях, — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отказался уточнить, в какой храм поедет Путин – Медведев по традиции посетит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.