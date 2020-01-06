Илья Ковальчук сегодня дебютирует в составе Монреаля

Канадский клуб – последний шанс российского форварда остаться в НХЛ.

То, что заокеанская карьера Ковальчука подходит к концу, не для кого не секрет. Последним клубом россиянина был «Лос-Анджелес», за который он выступал с прошлого сезона. Правда, без особого успеха. В текущем сезоне Илья сыграл за Кингз лишь 17 матчей, в которых сумел отличиться только три раза. Несколько матчей кряду 36-летний форвард даже не попадал в заявку команды. В конце концов в декабре Лос Анджелес выставил Ковальчука на драфт отказов. Претендентов на ветерана было немного. В итоге он подписал контракт с Монреалем до конца сезона. Согласившись на значительное понижение в зарплате.

Любопытно, что перебравшись в Канаду, Илья первым делом раздобыл свой любимый 17-й номер. Под которым Российский форвард выступал за Атланту, Нью-Джерси и Лос Анджелес. В Монреале номер принадлежал канадскому защитнику Бретту Кулаку. Но Ковальчук сумел договориться с партнером. А в знак благодарности подарил тому часы с гравировкой.

Добавлю, что «Монреаль» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

Первый матч в составе Монреаля Ковальчук проведет предстоящей ночью против Виннипега.