Телеграм не будет контролировать блокчейн платформу ТОН

Код ТОН всегда будет открытым и общедоступным, — говорится на сайте сервиса. Ранее Телеграм опубликовал правила криптовалютного кошелька «грамс».



О планах запустить платформу для криптовалюты Телеграм объявил в начале прошлого года, однако Комиссия по ценным бумагам США добилась временного судебного запрета. По данным разработчиков, новый продукт не является ценной бумагой и не нарушает американское законодательство. 7 и 8 января Павел Дуров даст показания в суде Дубая в качестве свидетеля по делу о создании собственной криптовалюты — сообщает РБК.