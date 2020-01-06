Солдата-срочника, сбежавшего из части в Забайкалье, задержали в Красноярске

Утверждается, что его поступок не был связан с дедовщиной, как сообщалось ранее.

Военнослужащий Артур Хакимов самовольно покинула воинскую часть в минувшую пятницу, чтобы навестить мать, которая ранее перенесла инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. Там подчеркнули, что никаких жалоб на неуставные взаимоотношения молодой человек не заявлял. Хаким добровольно пришел и сдался правоохранителям, сообщили агентству РИА Новости в отделе. Его передали военной полиции, а вскоре должны вернуть в воинскую часть. Наказывать солдата, как отмечается, не будут. О том, что Хакимова нашли, ранее сообщили в независимой организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России», она принимал участие в его поисках. По информации организации, солдат сбежал из-за издевательств в части — стоящий выше по званию военнослужащий периодически избивал его, чтобы показать свое превосходство. Хакимов не выдержал. Перед побегом молодой человек отправил матери эсэмэс: «Прости, я непутевый сын», после чего выключил телефон и не выходил на связь. Как сообщили в группе «Комитет-Совет Солдатских Матерей России», по факту неуставных взаимоотношений инициирована проверка. В организации будут добиваться перевода солдата в другую часть.

В конце октября в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. В Минобороны сразу заявили, что нервный срыв солдата никак не связан со службой. Сам же он позже рассказал, что решился на этот шаг из-за издевательств в части.