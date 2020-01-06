Сергей Хайкин, найденный мертвым в Подмосковье, работал не в Роскосмосе, а в дочерней компании ВНИИЭМ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации. Там уточнили, что Хайкин был начальником отдела.

По данным следственного комитета, тело с огнестрельным ранением обнаружено в квартире в поселке Биокомбинат. По предварительным данным, Хайкина убил его младший брат, который затем покончил с собой. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Причины конфликта между братьями устанавливаются.