Число погибших в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 25 человек

Дым окутал столицу страны – Канберре.

Спасатели нашли тело мужчины, который считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили во дворе сгоревшего дома в штате Новый Южный Уэльс. Полиция не исключает, что в районе, где сгорело множество строений, могут обнаружить еще погибших.

Сейчас в штате действует полный запрет на разведение огня и посещение леса. Территория южного побережья полностью закрыта

для туристов, а местным жителям сообщили, что они должны быть готовы к немедленной эвакуации.

Напряженная остается обстановка и в других регионах страны. В Канберре из-за дыма от лесных пожаров закрыты детские сады, университеты, магазины и государственные учреждения. Показатели воздуха почти в десять раз превышают уровень «опасно для жизни». Из-за плотной дымовой завесы отменено множество авиарейсов.

Стихия также нанесла огромный урон природе, из-за пожаров погибли многие животные, утрачены большие лесные массивы. Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что погибли примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий.

Жара и сильные ветры приводят к образованию новых очагов возгорания, пока прогнозы синоптиков неутешительны. С сентября серия пожаров охватила несколько миллионов гектаров.

Дым от горящих в Австралии лесов дошел до Новой Зеландии. Небо над Оклендом окрасилось в оранжевый цвет.