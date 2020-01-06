В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус»

Лучшим драматическим фильмом стала картина Сема Мендеса «1917», сам Мендес признан лучшим драматическим режиссером.



Три «Глобуса» у фильма «Однажды в Голливуде» – он получил награду как лучшая комедия.

Квентин Тарантино награжден за лучший сценарий, а Брэд Питт за лучшую роль второго плана.

Лучшим драматическим актером признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Награда — это результат упорной работы, — сказал актер со сцены.

Лучшей актрисой стала Рене Зельвеггер, а лучшим драматическим сериалом – сериал «Чернобыль».

На церемонии вручения «Золотых Глобусов «традиционные киностудии победили стриминговые сервисы почти во всех номинациях – на это обратил внимание кинокритик Егор Москвитин.

Премия «Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде.

Актер Рассел Кроу, получивший «Золотой глобус» за роль в сериале «Самый громкий голос» не смог приехать на церемонию в Лос-Анджелес – это связано с лесными пожарами в его родной Австралии. Обращение Кроу к зрителям церемонии зачитала актриса Дженнифер Энистон.

Звезды Голливуда, которые родились в Австралии, в том числе Николь Кидман, жертвуют средства в фонд ликвидации последствий стихийного бедствия.