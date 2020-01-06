Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева: Москва слишком много тратит на организацию праздничных мероприятий

Москва слишком много тратит на организацию праздничных мероприятий. При этом доходы москвичей продолжают снижаться, — сказала в эфире «Эха Москвы» депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева.

Сегодня в Москве проходят одиночные пикеты против больших трат на новогоднее украшение города.

Властям Москвы удалось организовать хороший новогодний праздник для москвичей и гостей столицы, считает блогер Александр Горный.

Он отметил, что мэрии удалось не только потратить деньги, но и заработать на праздничных мероприятиях.