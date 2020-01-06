Владимир Жириновский побывал на Манежной площади на одной из крупнейших ярмарок, где раздавал деньги прохожим

Владимир Жириновский побывал на Манежной площади на одной из крупнейших новогодних ярмарок, где раздавал деньги прохожим. Трансляция с места события велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в Инстаграме. При этом Жириновский использует такие слова, как «крепостные» и «холопы».

Жириновский раздавал тысячные купюры.

Эксперт по деловой этике назвала «недопустимой» раздачу лидером ЛДПР Владимиром Жириновским денег на Красной площади со словами «крепостные» и «холопы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент национальной Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Все-таки у слова «холоп» негативная коннотация, следовательно, это выглядит как оскорбление, и такое поведение, конечно, недопустимо для политика тем более такого ранга. Согласно этикету, деньги не дарят, если он хотел сделать презент к Новому году, ну а если серьезно, то, вероятно, это иллюстрация к тому, как хорошо живется Владимиру Вольфовичу, и как, видимо, плохо живется, так скажем, простым людям», — сказала она.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский раздавал прохожим на Красной площади тысячные купюры. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в инстаграме. При этом В.Жириновский использовал такие слова как «крепостные» и «холопы». Представители Госдумы пока не комментировали его слова.

Раздача лидером ЛДПР Владимиром Жириновским денег в центре Москвы со словами «крепостные» и «холопы» демонстрирует его высокое самомнение и неуважение к гражданам. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков «Владимир Вольфович проявил свое внутреннее состояние. Для него он является господином, а все те, кто ниже его по должности, по достатку, все для него быдло, которые обязаны преклоняться перед ним, служить ему. То, что он проходил и раздавал денежки, он ставил перед собой задачу, что он все может, он может разбрасывать деньги, он может раздавать, он может устанавливать перед этим быдлом свое величие», — сказал он.

В.Поздняков добавил, что, несмотря на то, что лидер ЛДПР не добивался «ничего конкретного», он пытался расположить к себе граждан «мошенническим путем на перспективу».

Ранее сообщалось, что накануне Рождества Владимир Жириновский раздавал прохожим на Красной площади тысячные купюры. Трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в инстаграме. При этом В.Жириновский использовал такие слова как «крепостные» и «холопы». Представители Госдумы пока не комментировали его слова.