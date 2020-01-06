Врача-онколога Андрея Павленко похоронили сегодня в Петербурге

Павленко два года пытался вылечить у себя рак и все это время вел популярный блог о своей жизни.

На панихиду Андрея Павленко собралось не менее 200 человек не считая многочисленных журналистов. На кладбище приехало примерно 100. Речей не произносили. Плакала маленькая дочь покойного. На могилу клали венки с надписями «От благодарных пациентов». Среди прощающихся можно было узнать общественного деятеля Митю Алешковского. Вместе с ним незадолго до смерти Павленко основал фонд борьбы с онкологическими заболеваниями. Он умер накануне. В последний путь Павленко проводили с воинскими почестями — тремя холостыми выстрелами. Врач до самого конца сохранял оптимизм и в своем блоге давал советы как жить и бороться с раком.

В марте 2018 года Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии. Вероятность излечения в таких случаях около 5%. После этого доктор запустил на портале «Такие дела» свой проект «Жизнь человека», где рассказывал о системе онкологической помощи в России и о том, с какими трудностями лично ему приходилось сталкиваться.

В перерывах между этапами лечения онколог работал с пациентами, проводил мастер-классы и выступал на научных конференциях. 2-го января Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь. При этом он призывал остальных не опускать руки.

В видео, которое затем появилось на сайте проекта «Жизнь человека», сам Павленко сообщил об учреждении гранта его имени.