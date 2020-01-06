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Эксклюзив Эха 18:08, 06 января 2020

В Тегеране простились с иранским генералом Касемом Сулеймани, убитым в пятницу по приказу президента США

На церемонию собрались несколько миллионов человек.

Церемония прошла в университете Тегерана. Рядом с закрытым гробом с телом командующего элитным подразделением «Аль-кудс», покрытым иранским флагом, молитву прочитал Верховный лидер страны Али Хаменеи. Давалось это ему тяжело, он плакал. Вся площадь перед университетом, парк и ближайшие улицы, судя по фотографиям и видео, были заполнены людьми. У них были портреты генерала Сулеймани, чёрные траурные ленты и красные стяги — символ неотвратимости мести у шиитов. Церемонию показывали почти все иранские телеканалы. В ней участвовал и президент страны Хасан Роухани. Всего прощались с десятью погибшими. По окончании молитвы толпа стала скандировать «Смерть Америке», сжигать флаги США и Израиля. Дочь генерала Касема Сулеймани Зейнаб назвала президента Дональда Трампа, отдавшего приказ убить её отца, безумным и сказала, что для американских солдат настали «чёрные дни». Перевод Евроньюс.

Первым шагом Ирана в ответ на убийство генерала Сулеймани стало обещание полностью выйти из ядерного соглашения. Тегеран отказался соблюдать любые ограничения по обогащению урана. Власти Ирана также привели свои ракетные войска в повышенную боевую готовность, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя США. Европа, как и весь мир, серьёзно обеспокоена. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель. Для того чтобы обсудить продолжение выполнения обязательств по ядерной сделке. Джавад Зариф пока не ответил. Вместо этого он опубликовал у себя в твиттере снимки с прощальной церемонии в Тегеране и поинтересовался у президента Дональда Трампа, видел ли он в своей жизни такое море людей: «Конец злобного присутствия США в ближневосточном регионе начался», так полагает Зариф. Немного раньше его заместитель Аббас Аракчи дал понять, что страна готова ответить на любые действия, которые угрожают безопасности. Он сказал об этом после угроз хозяина Белого дома ударить по десяткам целей в Иране в случае нападения на американцев. Перевод НТВ.

Генерала Сулеймани, убийство которого резко обострило отношения между США и Ираном, похоронят завтра в родном городе Керман.

Убийство генерала Сулеймани в результате американской спецоперации противоречит нормам международного права, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Алексей Малашенко.

Ситуация вокруг убийства генерала Сулеймани не обернется открытым вооруженным конфликтом. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Аркадий Дубнов.

Он добавил, что Иран предстает в этой ситуации «бумажным тигром», который только пытается пугать окружающих, но не способен нанести вреда.

Зарубежные издания по-разному оценивают перспективы начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

«Дональд Трамп использует внешнюю политику в целях повышения собственного рейтинга в преддверии президентских выборов этой осенью, — сетует The New York Times, — в результате, США получили проигрыш сразу на нескольких направлениях: резкое ухудшение отношений с Ираном, который отказывается от ядерной сделки; требования со стороны Ирака американским военным убраться с их территории; повышение уровня опасности для простых американцев — никто не знает, когда и как Тегеран ответит на смерть одного из ведущих своих генералов, ответственность за убийство которого взял на себя Дональд Трамп».

«Конечно, американский президент может вести себя как школьный хулиган, но не только его стоит винить в безответственной политике, которая может привести к катастрофическим последствиям в виде полномасштабной войны, — это уже анализ от британской The Guardian. Газета обвиняет в происходящем политический истеблишмент США и редакционную политику ряда медиа; они, по мнению издания, привели к тому, что «война не кажется чем-то ненормальным, а, наоборот, чем-то, что может развлечь скучающую публику». «Случившееся уже перечеркнуло все достижения на пути мирного процесса, — говорится в публикации, — Так, Иран и Саудовская Аравия были в состоянии мирных переговоров в Пакистане; решалась судьба Йемена, где уже четыре года идёт Гражданская война».

Менее алармистские оценки приводит телеканал Al Jazeera. Его эксперты уверены, что глобальной войны ждать не стоит: «Вспомним, ничего не случилось после убийства главы террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) Аль-Багдади, или после того, как мир не обращает внимания на милитаристские заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына».

Немецкий журнал Focus предполагает, что вместо масштабного военного ответа со стороны Ирана будет гибридная реакция — тот, скорее, задействует террор и скрытое применение силы против американцев.

С этим согласна и газета The Boston Globe, которая советует выбросить из головы мысли о Третьей Мировой и предполагает, что наиболее худшим сценарием развития ситуации может быть Гражданская война в Ираке. Так как военные силы США значительно превосходят армии и оснащение арабских стран. Большинство из них (за исключением Катара), — довольно враждебно настроены к Тегерану. Будущее этого режима также под вопросом — США с помощью санкций затягивают экономическую удавку на шее властей Ирана, и газета напоминает про ноябрьские массовые протесты по всей стране после того как цены на топливо выросли там в два раза.

Мировые рынки также отреагировали на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Цена нефти марки Brent впервые за полгода превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 11 января с официальным визитом в Москву.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт оповестил сегодня в полдень о запланированной поездке Ангелы Меркель. Канцлер встретится для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, говорится в сообщении.
Сопровождать главу германского правительства будет министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В центре переговоров будет эскалация напряженности на Ближнем востоке, прежде всего иранский кризис, а также актуальные международные темы – ситуация в Сирии, Ливии, Ираке и Иран. Стороны обсудят также Украину. Кроме того в повестке визита будут важные двусторонние проблемы.

Ранее Ангела Меркель и Хайко Маас призвали международную общественность к спокойствию и дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса, возникшего в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Маас заявил о намерении вести переговоры с Францией и Великобританией о решении Ирана далее предпринимать шаги по выходу из ядерного соглашения. Германский министр иностранных дел заявил, что европейские страны не примут это решение как само собой разумеющееся. Координированная реакция трех стран ожидается в конце недели.

Маас оценил позицию США по отношению к Ираку как «не особенно полезную». Он подчеркнул, что Багдад необходимо убеждать аргументами, а не угрозами санкций.

После переговоров канцлера ФРГ и президента Российской Федерации запланирована совместная пресс-конференция.

Отказ Ирана от ограничений по обогащению Урана не несет угрозу распространения ядерного оружия, — уверены в российском МИДе. На Смоленской площади считают, что сохранение ядерной сделки с Ираном должно оставаться приоритетной задачей.



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