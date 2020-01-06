В Петербурге похоронен хирург-онколог Андрей Павленко, который в воскресенье умер от рака

Несмотря на тяжелое заболевание, он до последнего продолжал оперировать и консультировать пациентов, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях. Буквально за несколько часов до смерти он успел попрощаться в Фейсбуке с друзьями и учредил грант для медиапроектов, доносящих «правдивую информацию» об онкозаболеваниях". Андрею Павленко было 39 лет.
2020-01-06T17:32:00+03:00
2020-01-06T17:37:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566621-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 06 января 2020
Загрузка комментариев...